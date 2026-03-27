鹿児島県のスポコン＝スポーツコンベンションセンター設計で契約締結 県が計画するスポーツ・コンベンションセンターについて、27日、県は設計業務の最優秀提案者となった企業体と契約を結んだと発表しました。 県は鹿児島市のドルフィンポート跡地にスポーツ・コンベンションセンターの整備を計画していて、設計業務の公募審査の結果、「吊り屋根構造」で景観に配慮した「梓設計・SU