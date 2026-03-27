俳優の新木優子さん（32）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。LAでのコーデを披露した。LAの街並みをバックに新木さんは、「LAでの＃ootd」とし、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「＃ootd」を添えながら、ロサンゼルスの街並みをバックに撮影したショットなどを含む12枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒に白の水玉模様が入ったノースリーブに、淡いブルーのデニムを着用。6枚目では全