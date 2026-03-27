ドル買い優勢、原油高に反応、中東紛争の長期化を警戒＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いが優勢。NY原油先物が再び97ドル台へと上昇している。米国・イスラエルとイランとの報復攻撃が継続するなかで、双方から提示された停戦条件について歩み寄りの兆候はまだ見られていない。市場では中東紛争の長期化が警戒されている。欧州株、米株先物・時間外取引はいずれも軟調に推移。主要国の長期債利回りは上昇。有事発生