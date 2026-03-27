本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 3/27（金） EUR/USD 1.1390（5.31億ユーロ） 1.1550（7.31億ユーロ） 1.1575（8.94億ユーロ） 1.1600（15.0億ユーロ） 1.1650（5.00億ユーロ） 1.1665（7.11億ユーロ） USD/JPY 159.00（5.85億ドル） 160.00（6.37億ドル） 161.40（9.03億ドル） GBP/USD 1.3300（5.74億ポンド） 1.3400（5.40億ポンド） 1.3450（7.55億