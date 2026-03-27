山本由伸（c）SANKEI ＜3月26日(日本時間27日)ロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックス＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャース山本由伸投手(27)が、2年連続開幕投手として本拠地のダイヤモンドバックス戦に先発し、勝利投手となった。 4回に先制2ランを打たれたが、味方打線の援護で5回に逆転すると、6回で95球を投げ5安打2失点、6三振、無四球にまとめた。 これで2年連続開幕戦勝利をマ&