ソメイヨシノよりも早く見頃を迎えた桜。 【写真を見る】樹齢約350年 一足早く見頃迎えた｢サクラ｣ 絶景ライトアップで夜を彩る 岐阜･多治見市 岐阜県多治見市、お寺の境内にある樹齢約350年の「エドヒガンザクラ」です。 小ぶりで、薄紅色の花がひとあし早く春の訪れを告げます。 日が沈むと…ライトアップされた幻想的な夜桜が。 見頃は3月27日ごろまで、ライトアップは30日まで行われる予定です。