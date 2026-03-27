水不足の解消に向け、大きな動きがありました。渇水の続く東三河の豊川用水に、静岡県の佐久間ダムと西三河の矢作川から緊急導水が行われることが決まりました。 【写真を見る】豊川用水に“異例の対応” 静岡・佐久間ダムと矢作川から“緊急導水”決定も… 静岡県副知事｢天竜川も厳しい状況｣ まもなく田んぼに水が必要な時期に… きょう午後2時、静岡県庁を訪れた愛知県の江口幸雄副知事。 （愛知県 江口幸雄副知事）「豊川用