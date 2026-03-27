中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月27日】中国商務部は27日、世界の産業・サプライチェーンに損害を与え、グリーン（環境配慮型）製品の取引を妨害する米国の措置に対し、貿易障壁調査を同日開始したと発表した。