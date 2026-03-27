◇パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（2026年3月27日みずほペイペイD）日本ハムの開幕投手・伊藤大海投手（28）は、3本塁打を浴びて6回途中5失点で降板。初回に3点の先制点をもらうも、粘りきれなかった。3―0の2回1死一塁で栗原に左中間への2ランを被弾。3回にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で同僚だった近藤に右越えソロ、4回にも山川に左中間ソロを浴びた。4―4の6回2死二塁から、こちらも侍ジャパン