フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が27日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。初めて実家を出たときの思い出を語った。この日は親元を離れる葛藤についてトークを展開。「バナナマン」設楽統から「松村さんは？」と聞かれると「実家が神奈川なので、東京に引っ越してきたときに近かったんですけど、うちの親は心配で、一緒に越してきたんです、東京に」と語ると、スタジオの共演者から