物価高が家計を直撃する中、飲食店では、少しでも安く・少しでもお得にという新たな取り組みが広がっています。キーワードは「脱キャッシュレス」。あえて現金払いで、お得戦略です。都内にある、こちらのスーパー。500ミリリットルのお茶が…48円、食用油は257円と驚きの安さです。さらに…報告「こちらのコーナーでは、すべての商品が税別68円で売られています」親子丼や中華丼のレトルトに…スマホケースや、ノートなどの文房具