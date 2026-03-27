「ピーコック・シアター」が入る複合施設「LAライブ」＝26日、ロサンゼルス（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは26日、四半世紀以上、ロサンゼルスのハリウッドで開催してきた同賞の授賞式を2029年からロサンゼルス中心部で開くと発表した。米映画界最大の祭典が、映画の都ハリウッドを離れることになる。アカデミー賞授賞式は29年に101回目を迎える。この年からは動画投