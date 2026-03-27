【北京共同】中国商務省は27日、米国が貿易障壁により世界のサプライチェーン（供給網）を破壊している疑いで、調査を始めたと発表した。米国が新たな関税措置を念頭に通商法301条に基づく調査を始めたことへの対抗措置とみられる。中国の調査は対外貿易法などに基づく。原則6カ月以内に調査を終え、結論次第では「相応の措置を講じ、自らの正当な権益を断固として守る」とした。商務省は貿易障壁の例として、中国製品の米国