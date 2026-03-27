【モスクワ、北京共同】ベラルーシ大統領報道官は27日、ルカシェンコ大統領が26日に北朝鮮で金正恩朝鮮労働党総書記と会談した際、金氏をベラルーシに招待したと明らかにした。タス通信が伝えた。金氏のベラルーシ訪問が実現すれば初めてとなる。金氏は最高指導者に就任後、中国やロシア、ベトナム、シンガポールに外遊し、各国首脳らと会談した。北朝鮮メディアなどによると、25日から北朝鮮を初訪問したルカシェンコ氏は金