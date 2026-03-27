岩手県教育委員会は27日、県立高校の校長（60）が、酒を飲んで帰宅中に自転車を運転したとして、飲酒運転の疑いで県警に摘発されたと発表した。県教委によると、校長は26日夜、JR盛岡駅前の飲食店で同僚1人と飲酒。生ビールジョッキ2杯、日本酒1〜2合、酎ハイ1杯を飲んだ。帰宅のために乗った新幹線の車内でも缶酎ハイを1本飲んだ。その後、JR北上駅から自転車を運転中に転倒してけがをし、救急搬送された。県警の取り調べを