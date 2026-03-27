◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)巨人の新外国人・ダルベック選手が来日初ホームランを放ち、解説の赤星憲広さんがバッティングを絶賛しました。巨人は1点差に迫られた4回、1アウトランナーなしでダルベック選手に打席がまわると、村上頌樹投手が投げたアウトコースのスライダーを捉え、バックスクリーンへのソロホームランを放ちました。このホームランにこの日の中継で解説を務めていた解説の赤星さんは「高さ