◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第1日（2026年3月27日宮崎県UMKCC＝6539ヤード、パー72）地元宮崎県出身でツアー18勝の大山志保（48＝大和ハウス工業）が4バーディー、1ボギーの69で回り、首位と4打差の11位で発進した。1番パー5でいきなり8メートルのバーディーパットを沈めて、地元ファンの歓声を浴びながらガッツポーズを何度も繰り返した。「テンション上がった。いいパットが入ったので“この感覚、この