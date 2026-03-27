昨年、クマによる人身被害が相次いだことを受け、政府は各省庁が２０３０年度までに取り組む被害防止策をまとめたロードマップ（工程表）を初めて策定し、２７日公表した。地域別の捕獲目標数などを示し、人里周辺の個体数を削減。人とクマのすみ分けを図る。工程表で、東北、関東、中部のツキノワグマは「増えすぎた」と評価。推定個体数から年間２０％程度を当面の間捕獲する。繁殖で増える「自然増加率」（年１４・５％）を