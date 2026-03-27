【その他の画像・動画等を元記事で観る】 道枝駿佑と生見愛瑠が初共演した映画『君が最後に遺した歌』より、劇中曲「はるのうた」を使用した特別映像が公開された。 ■春人と綾音の“10年の愛の軌跡”が凝縮 「はるのうた」は、かつて春人（道枝）と綾音（生見）が出会ったとき、春人の詩に綾音がハミングで音を重ねた、ふたりの“はじまりの歌”。 春人の綾音への思いをストレートに「今すぐ会いたい どこ どこにいるの