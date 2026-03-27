この記事をまとめると ■いすゞとANAが実証パートナーシップを締結した ■エルフEVを羽田空港や新千歳空港に配備し空港業務におけるEVトラック導入を目指す ■物流や空港車両のEV化を通じてCO2排出量実質ゼロへの解を模索している EVトラックの社会実装が空港でも 世界的なカーボンニュートラルに向けての取り組みにともない、日本のトラックメーカーでも大型車の水素トラックや燃料電池車の開発、ラストワンマイルの物流を主に