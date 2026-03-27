「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）２年連続の開幕投手を務めた阪神・村上頌樹投手（２７）は６回５安打３失点で、昨年に続く開幕白星とはならなかった。まさかの幕開けだった。初回、先頭・キャベッジに投じた２球目直球を右翼席へ運ばれ先制の先頭アーチを被弾。その後四球と安打で無死一、三塁のピンチを招き、併殺の間に２失点目を失った。さらに四回１死からはダルベックにバックスクリーン弾を浴びた。それでも、