ダイエットを始めると、「毎日体重を量った方がいいのか？」と悩む人は少なくありません。体重の変化を把握することは大切ですが、数字に振り回されてしまうと、モチベーションが揺れやすくなることも。実は、体重との付き合い方に“正解は一つではありません”。大切なのは、数字を見ること自体ではなく、その受け取り方です。体重は毎日変動するもの体重は１日の中でも変化しますし、前日との違いも水分量や食事内容、体調などに