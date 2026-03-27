最初はうまくいっているのに、なぜか関係が長く続かない。一方で、特別に努力しているように見えなくても、穏やかな関係を続けている人もいます。この違いは相性だけではありません。実は“関係の続け方”にあります。最初に無理をしてしまっている関係のはじまりで頑張りすぎると、その状態を続けることが難しくなります。長続きする人は、最初から無理をしません。自然体でいられる関係を作ることで、負担なく続けることができる