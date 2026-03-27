27日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスはリベロ岩澤実育（26）の退団と、アウトサイドヒッター堀迫雅（26）の現役引退を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 東京都出身の岩澤は下北沢成徳高校を卒業後、2018年に埼玉上尾へ入団。在籍8年目となった今シーズンはSVリーグ女子のレギュラーシーズン40試合でベンチ入り。リベロとしてだけでなく