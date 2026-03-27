女優の菅野美穂（48）が27日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜前9・50）にVTR出演。初めて一人暮らしをしたときの思い出を語った。菅野は、実家が「埼玉だったので、仕事に通えない。ドラマの時とか通えないから、体力的にも厳しいしっていうので」一人暮らしをしたと言い、「やっぱり出てから分かることって凄いいっぱいありますよね」と語った。さらに「あのね、お金払うの何か月もためちゃったの！忙しくて