大学生コンテストの頂点を決める『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026』、『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』の表彰式が27日に都内で開催された。お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介、過去大会の受賞者であるモデルの山賀琴子がゲストとして出演した。【全身写真】清楚で可愛らしい私服姿のグランプリ・田中 葵さん『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026』グランプリには、関西学院大学3年の田中 葵(たなか・あおい)さ