元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授が25日に配信されたポッドキャスト番組「神田愛花のMy work,My life」にゲスト出演。東大在学中の驚きの勉強法を明かした。読んで覚える勉強法で東大に入学したという山口氏。入学後については「当時MDの時代だったんで、先生の授業を録音して、それをテープ起こし作って、それを覚えるみたいな」と驚きの勉強の仕方を明かした。「一番前に座っちゃうタイプで