服は今の気分で選んでいるのに、どこか少し今っぽくないと感じる。その原因は「靴」にあることが少なくありません。大人世代の着こなしでは、足元の印象が全体のバランスを大きく左右します。服が今っぽくても、靴がズレるだけでコーデ全体が古見えすることがあるのです。足元だけ軽すぎていないか今のトレンドは、トップスやボトムスにゆとりのあるシルエットが主流。そのバランスに対して、靴だけが軽すぎると、全体がちぐはぐに