「広島−中日」（２７日、マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川（仙台大）がプロ初打点をマークした。２点を追う五回だ。先頭の代打・秋山が左翼の頭上を超える三塁打で出塁。続く平川は柳の初球をスイング。二ゴロに倒れる間に秋山が生還し、１点差に迫った。平川はオープン戦で１２球団最多の２１安打をマーク。打率・３２３、１本塁打、６打点の好成績を残し、球団史上初となる新人で開幕１番に抜てきされた。こ