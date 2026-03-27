東京・JR品川駅からほど近い高輪エリアのプリンスホテルでは、日本庭園で「高輪 桜まつり2026」を開催中。宿泊ゲスト以外の人でも無料で楽しめる桜の名所として知る人ぞ知る存在です。美しく咲き誇る昼間はもちろん夜はライトアップされ夜桜見物にピッタリ。ホテルのレストランやラウンジ、施設では、限定ディナーやアフタヌーンティーのほか特別プランのホテルステイも用意します。｜開放されている桜の名所高輪にある３軒のホテ