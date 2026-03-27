3月27日までに、女優の瀬戸朝香が自身のInstagramを更新。曲に合わせて踊るダンス動画をアップしたが、長男の顔の一部が公開され、話題となっている。瀬戸は、《息子が突然入って来て笑われたぁ〜まぁ、、、気持ちは分かる 笑笑》と綴り、動画を撮影中に長男が画面に入り込んできたことを報告。踊っていることをからかわれたと、仲睦まじい親子の様子を綴った。「添えられた動画では、自宅と思われる場所で、瀬戸さんが身振り