タレントの長嶋一茂が２７日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。大雪で別荘に閉じ込められた際の名物マネジャーとの“いさかい”を明かす一幕があった。この日の番組冒頭のトークで大雪の中、渋滞にはまった車の中から撮影した１枚の写真を披露した一茂。場所が神奈川・湯河原であることを明かすと「大雪が降った日があったじゃないですか？俺、土曜日の夜に用事があって、そのまま泊