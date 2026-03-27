GLIM SPANKYが3月25日、2年4ヵ月ぶりのオリジナルアルバム『Éclore』をリリースした。同アルバムには、『BYD SEALION 7』CMタイアップ曲「衝動」、TBS系ドラマストリーム『スクープのたまご』主題歌「カメラ アイロニー」、FODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』主題歌「春色ベイビーブルー」を含む、全10曲中8曲を新曲として収録。メンバーのみで作詞・作曲・編曲のすべてを担うなど、GLIM SPANKY純度100%