◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラドーム大阪）３年連続で開幕投手を任されたオリックス・宮城大弥投手が、１回２／３を８安打８失点（自責２）で降板した。１試合８失点は、２３年６月１１日のＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）以来、自身２度目のワーストタイ。１回２／３でのＫＯも、同年４月２５日の日本ハム戦（エスコンフィールド）以来、自身２度目の最短タイとなった。「開幕戦というゲームを任せていただい