華乃が、2026年4月15日にリリースする1st EP『トキメキ詐欺 - EP』より、リード曲「トキメキ詐欺」のMVを公開した。本楽曲は、作詞・作曲・編曲をボカロP・東京真中が手がけており、ボーカルディレクションをはしメロが担当している。東京真中はしメロまたMVのイラストは、1st EP『トキメキ詐欺 - EP』のアートワークも手がけたnaka renyaが担当。どこか懐かしさを感じさせるデジタルな質感と、ポップでかわいらしい世界観が印象的