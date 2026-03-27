女優の河合優実が２７日、都内で映画「そして彼女たちは」（ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ監督）の公開記念舞台あいさつに登場した。河合がアンバサダーを務めたフランス映画祭でも公開された同作。イベントには「ロゼッタ」（１９９９年）と「ある子供」（２００５年）でカンヌ国際映画祭を受賞した“ダルデンヌ兄弟”で知られる両監督が登壇した。河合は今作の印象について「映っている現実はすごく厳しいですが