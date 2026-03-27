MON7Aが、3月13日に専門学校名古屋ビジュアルアーツ・アカデミーの卒業式にサプライズ訪問し、2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」を披露した。この企画は、高校卒業を迎えるMON7Aが同世代の卒業式に自らサプライズでお祝いに駆けつけるという、彼らしい自由でユニークな内容で2月に一般募集し実現したもの。当日のサプライズ登場からスピーチ、フルサイズで歌唱する姿を収めたドキュメンタリー映像が公開された。なおMON7Aは、4月