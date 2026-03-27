◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラＤ大阪）なにわ男子の藤原丈一郎（３０）が２７日、オリックス―楽天戦（京セラＤ）で始球式を務めた。大のオリックスファンを公言する人気アイドルにとって、本拠地初戦での大役は５年連続５回目。見事、ノーバウンドでのストライク投球を披露し「１年に１回しか投げられないので、１球に集中しました。最高です！」と声を弾ませた。過去４年の登板を見た中継ぎ右腕の古田島か