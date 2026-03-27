筆者の体験談です。帰省するたび、両親に「休みの日をカレンダーに書いておいて」と言われます。何気ないひと言のはずなのに、私の中で少しずつ違和感が膨らんでいきました。 休みを記入 「休みを書いといて」実家に帰ると、両親は当たり前のようにカレンダーを差し出しました。私はシフト制で働いており、実家とは別の場所で暮らしています。休みは平日だったり不定期だったりで、両親には分かりにくい働き方でし