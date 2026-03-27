元AKB48で俳優の前田敦子さん（34）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。さまざまなコーデを披露した。さまざまなコーデを披露前田さんは、さまざまなアイテムを紹介しながら、グレーのノースリーブの衣装ショットや黒いロングワンピ姿、上下デニムのコーデなど12枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ノースリーブの裾がフリルデザインになったグレーの衣装を着用。髪をおろしたヘアスタイルで、腕