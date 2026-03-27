◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは上沢直之投手が開幕投手を務め、５回４失点で同点のまま降板し、勝ち負けはつかなかった。２４年まで在籍した日本ハムに勝てば、ＮＰＢ史上２３人目の１２球団勝利だった。上沢は日本ハム時代の１９、２１年にも開幕投手を務めており、同一リーグの２球団以上で開幕投手は過去１４人いるが、古巣相手に投げたのは３人目だった。米球界か