Ayumu Imazuが、5月13日に発売する2ndアルバム『CLASSIC』の収録曲より、「Home」を4月3日に先行配信リリースすることを発表した。本楽曲は、プロデューサーにMONJOEを迎え、Ayumu Imazu自身の過去の心境をテーマにした温かさとエモーショナルさを併せ持つサウンドが印象的な一曲になっているという。なお、本楽曲のジャケットも本日公開となった。ジャケット写真2ndアルバム『CLASSIC』は、Jeep AVENGER 4xe HYBRID CMソングにも