3月に第1子出産を報告したフリーアナウンサーの亀蔦なごみが24日、自身のインスタグラムを更新。妊娠中の写真を一挙公開した。 【写真】大きなお腹に手をやって愛おしそうにすっかりママの表情 亀蔦アナは「長いようで短かったトツキトウカ♡毎日早く会いたいなと赤ちゃんのことを考えて過ごしていました」と妊娠中の胸の内を明かす。「載せるタイミングがなかったので出産の報告とともに」と続け、大