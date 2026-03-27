日本代表はスコットランド、イングランド代表と対戦へ2026年北中米ワールドカップ（W杯）開幕まで2か月半。6月11日に開幕を迎えるこの大会で、これまで以上の躍進を目指す日本代表のメンバー選考も、カウントダウン状態に突入している。こうしたなかで、行われる3月の欧州遠征は本番前最後の強化の場。森保一監督は「5月31日のアイスランド戦（東京・国立）前に登録メンバー26人を発表すると語っており、当落戦上にいると目さ