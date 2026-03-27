今年も、細い枝いっぱいに見事な花を咲かせています。飯田市座光寺にある樹齢およそ350年のシダレザクラ、「麻績の里舞台桜」です。「1・2・3・4・5・6・7、7枚」そう、このサクラの特徴というのが1つの花に5枚から10枚あるという花びらの数。「半八重枝垂れ紅彼岸桜」というとても珍しい品種です。訪れた人は「きれいで素晴らしい」「ここにしかない変わった品種なのでいつも楽しみにしている」今年は去年よりも7日早い3月22日に