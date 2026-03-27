１１人組グローバルボーイズグループ・ＩＮＩが２７日、都内で、初のライブ映画作品「２０２５ＩＮＩＬＩＶＥ［ＸＱＵＡＲＥ−ＭＡＳＴＥＲＰＩＥＣＥ］−ＬＩＶＥＦＩＬＭ」の公開記念舞台あいさつを行った。昨年９月に３日間にわたり行った、愛知・バンテリンドームナゴヤでのライブの映像を映画化した作品。リーダーの木村柾哉は、ライブを改めて振り返り「今までで一番豪華な演出もできたと思う」とし「