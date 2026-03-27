新日本プロレスのプロレスラー、永田裕志（５７）が２０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。２０２０年に引退した元プロレスラーの中西学さん（５９）がゲスト出演し、現役時代から４０キロ激やせした姿を公開した。同門にあたる永田は、昨秋にもチャンネルに登場した中西さんを半年ぶりに訪ねた。全盛時は筋骨隆々で「野人」と称された中西さんだが、ずいぶんゲッソリした様子。永田は対面して早々、用意していた体重計に中