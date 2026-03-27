「ロッテ−西武」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）球団史上７６年ぶりの新人選手による開幕投手を務めた毛利が５回４安打無失点。大抜てきに応え、勝利投手の権利を手に降板した。五回を投げ終えたベンチでは、サブロー監督が隣に座り言葉を掛けた。背中越しに手を回して肩をポンポン叩いてねぎらった。「めちゃくちゃ緊張しました。開幕も初登板も一気に２つできた事は誰もができることではないと思いますしその中で５