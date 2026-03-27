「ソフトバンク−日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが近藤健介外野手の一発で追いついた。初回に本塁打２発で３点を先行されたが、二回裏に栗原の１号２ランで１点差に迫ると、三回には近藤が日本ハム・伊藤のスプリットを右翼席へ１号ソロを運んで同点とした。近藤は「フォークを完璧に捉えることができました。しっかりと自分が求めるバッティングができたと思います。初回に３点のリードを許し、