三重県の街中に現れた大行列。どこまでも“人の波”が続いていた。取材団：午前7時です。たくさんの人が並んでいますどこまで続くんでしょうか。歩いても、歩いても先頭が見えません。これは、バスに並ぶための列。並んでいる人たちは…。男性：6時半からのはずなんですけど…。女性：何時からスタートするのか分からなくて、とりあえず並んでいる感じ。皆さんの行き先は、27日に開幕したモータースポーツの最高峰、F1の日本グラン